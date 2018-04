Pub

Jens R., um homem alemão de 48 anos, foi o autor do ataque que tirou a vida a duas pessoas

O autor do atropelamento mortal do sábado na Alemanha deixou uma carta na qual culpa os pais pelos problemas psicológicos e na qual dá conta da sua mania da perseguição e de instintos suicidas, escreve hoje o jornal 'Bild'.

O documento, com 92 páginas, mostra "as palavras de um chorão que se converteu num assassino", escreve o jornal sobre o homem que atropelou com um autocarro a grande velocidade numa esplanada em Münster, matou duas pessoas e feriu cerca de 20, e de seguida suicidou-se com um tiro na cabeça.

O texto explica que o homem quis suicidar-se pela primeira vez com sete anos e que desde pequeno teve episódios violentos, pelos quais responsabiliza diretamente os seus pais, que segundo ele o ignoraram e maltrataram desde o seu nascimento. Isto, argumenta, originou uma série de problemas de comportamento, entre os quais a impotência sexual, que o impediu de manter relações sexuais e de ter "sentimentos normais pelas mulheres", levando-o a ter medo de ser visto como homossexual.

Jens R. reparte também as culpas pelo seu círculo de amigos, que acredita que o espiavam, pelos clientes que não lhe pagaram os trabalhos de desenhador e pelos médicos, por uma operação às costas que deixou sequelas permanentes.

O ataque, que fez dois mortos e 20 feridos na cidade de Münster, causou o pânico na Alemanha, que reviveu o medo de um atentado 'jihadista' até o condutor ser identificado como alguém com problemas psiquiátricos - um homem alemão de 48 anos.

O atropelamento ocorreu pelas 15:30 locais (14:30 em Lisboa), no centro histórico da cidade, uma zona de ruas estreitas e muito concorridas, e num sábado com temperaturas quase estivais, pelo que cafés e cervejarias tinham montado as suas esplanadas no exterior.

Como relataram testemunhas à imprensa local, a carrinha avançou a grande velocidade e embateu contra um grupo de pessoas sentadas numa esplanada. Pouco depois, um porta-voz da polícia da Renânia do Norte-Vestefália anunciou três mortos e 20 feridos, seis dos quais em estado grave, baixando depois o balanço do atropelamento para duas vítimas mortais.

De acordo com informações coincidentes dos principais órgãos de comunicação alemães, o autor do atropelamento é Jens R., um homem de 48 anos com problemas psiquiátricos. Vivia há vários anos em Münster, situando-se a sua casa a menos de dois quilómetros do local do incidente e era conhecido da polícia por delitos menores.

Em comunicado, a chanceler alemã, Angela Merkel, expressou a sua consternação pelo atropelamento e garantiu que se fará "tudo quanto for possível para esclarecer o ocorrido e para prestar assistência às vítimas e seus familiares". Também o Presidente alemão, Franck Walter Steinmeier, expressou pesar pelos acontecimentos, tal como vários membros da equipa governamental de Merkel.

