Alexandr Kogan diz que "está a ser usado como bode expiatório pelo Facebook e pela Cambridge Analytica"

O psicólogo russo Alexandr Kogan, um dos autores da aplicação utilizada pela Cambridge Analytica para recolher dados de milhões de utilizadores do Facebook, afirmou-se esta quarta-feira convencido de ter agido dentro da legalidade, numa entrevista à BBC.

Kogan afirmou-se chocado com as acusações contra ele e considerou que "está a ser usado como bode expiatório pelo Facebook e pela Cambridge Analytica".

"Pensámos que estávamos a fazer uma coisa perfeitamente normal", disse à BBC. "A Cambridge Analytica disse-nos que tudo estava a ser feito em plena legalidade e em conformidade com as condições de utilização" do Facebook, assegurou.

O Facebook tem estado no centro de uma vasta polémica internacional com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de 50 milhões de utilizadores da rede social, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, favorecendo a campanha de Donald Trump.

A empresa fundada por Mark Zuckerberg afirmou-se "escandalizada por ter sido enganada" pela utilização feita com os dados dos seus utilizadores e disse que "compreende a gravidade do problema".

O escândalo levou a uma descida das ações do Facebook e Mark Zuckerberg foi convocado por uma comissão parlamentar britânica e pelo Parlamento Europeu para se explicar.

Nos Estados Unidos, os procuradores de Nova Iorque e de Massachusetts e a Comissão Federal do Comércio anunciaram que vão investigar o caso.