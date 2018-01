Pub

Acidente entre dois carros levou à situação. Terceiro carro despistou-se ao tentar evitar o embate

Uma autoestrada no estado do Illinois, EUA, esteve fechada durante cerca de uma hora depois de ficar... coberta de dinheiro.

Os polícias estaduais tiveram algum tempo a apanhar notas de cinco, dez e vinte dólares da estrada. De acordo com as autoridades, o dinheiro é real, estava numa máquina de apostas dentro de um carro que teve um acidente.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O condutor ia demasiado depressa, perdeu o controlo da viatura, bateu no separador e depois noutro carro. Um terceiro carro, ao tentar desviar-se do acidente, acabou por se despistar. O condutor foi levado ao hospital, mas não terá nada de grave, de acordo com um site noticioso do Illinois.