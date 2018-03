Autocarros da caravana de Lula pelo sul do país atingidos por três tiros

Pub

Candidato, que não seguia em nenhuma das viaturas alvejadas, atribui ação a "grupos fascistas". Entretanto, um juiz do Supremo relata ameaças de morte

Dois dos três autocarros que compõem a caravana de pré-campanha de Lula da Silva pela região Sul do Brasil foram atingidos por três tiros. Ninguém ficou ferido. Lula não seguia em nenhuma das duas viaturas alvejadas porque à hora do incidente já estava dentro de uma universidade para uma palestra. A polícia ainda investiga a origem dos disparos.



O Partido dos Trabalhadores (PT) chamou ao ato "um atentado político". A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, classificou-o de "emboscada" E Lula escreveu nas redes sociais que a caravana está a ser "perseguida por grupos fascistas". O ministro da segurança pública Raul Jungmann, por sua vez, pediu atenção redobrada às autoridades estaduais. Os tiros, que assustaram sobretudo os jornalistas de sites e blogues que ocupavam os autocarros, seguiram-se a dias consecutivos de manifestações contra o antigo presidente e potencial candidato às eleições de Outubro, em que foram atirados ovos, paus e pedras a quem discursava. Noutra caravana, pelo Nordeste, onde o candidato normalmente recolhe a simpatia da maioria dos eleitores não houve incidentes. O Sul, por seu vez, é considerado terreno mais hostil ao PT.



O clima prenuncia uma campanha eleitoral tensa: Lula, que lidera todos os cenários de todas as sondagens para a eleição de Outubro, deve ficar impedido de concorrer e pode até ser preso já no dia 4 de Abril, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestar sobre um habeas corpus requerido pela sua defesa. O juiz relator do caso no STF, Edson Fachin, referiu em entrevista ao canal Globo News que ele e a sua família estão a sofrer ameaças de morte. A presidente do STF, Carmen Lúcia, pediu na sequência escolta policial para Fachin.

Em São Paulo