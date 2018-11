Autocarro cai a um rio na China depois de luta entre condutor e passageiro

Um autocarro caiu a um rio na China no último domingo e imagens das câmaras de segurança do veículo mostram que o condutor estava a lutar com um passageiro momentos antes do acidente, que resultou na morte de 13 pessoas.

O autocarro caiu de uma altura de 50 metros, no rio Yanhtze, em Chongping, e as primeiras informações apontavam um desvio de um automóvel que vinha no sentido contrário como a causa provável do acidente.

Mas as imagens da câmara de segurança do autocarro mostram que o condutor estava a ser golpeado por um passageiro, da qual se defendeu.

O autocarro terá então entrado em contramão até bater na barreira de segurança e cair.

As autoridades chinesas assumem que a luta causou o acidente.

A passageira foi identificada como uma mulher e 48 anos, que terá ficado chateada por o autocarro não ter parado na paragem que queria. Os destroços do veículo foram encontrados a 71 metros de profundidade na quarta-feira à noite.