Autocarro andou 11 quilómetros em contramão numa autoestrada de Madrid

O incidente deu-se no segundo dia do ano, mas só agora foi divulgado pela Guardia Civil espanhola. Um autocarro de passageiros percorreu em sentido contrário 11 quilómetros da autro-estrada A6, que liga Madrid à Galiza, ao início da tarde do dia 2 de janeiro.

Com 13 passageiros a bordo, o condutor do autocarro decidiu-se por um trajeto alternativo e entrou em sentido contrário no corredor BUS da A6, junto a Moncloa, ainda na capital espanhola, esquivando uma barreira de segurança.

Numa das vias com mais tráfego de Madrid, o condutor percorreu 11 quilómetros em contramão sem se aperceber dos sinais de luzes dados pelos veículos com que se cruzou durante o trajeto. Segundo o comunicado da Guardia Civil, o autocarro cruzou-se com pelo menos 25 veículos, um deles outro autocarro.

O condutor é um cidadão de nacionalidade espanhola, com 42 anos, e não acusou álcool nem drogas nos testes a que foi submetido. Está agora a ser investigado por um presumível delito contra a segurança no trânsito.