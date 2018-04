Pub

Caroline Cayeux, presidente da câmara de Beauvais, em França, já pediu desculpa por anunciar nas redes sociais que a cidade ia ter uma loja da gigante sueca Ikea. Foi um "erro de comunicação", justificou

Há mentiras e mentiras, dirão alguns. E a escolhida pela presidente da câmara de Beauvais, em França, para brincar ao Dia das Mentiras não foi bem recebida. Afinal, a autarca Caroline Cayeux usou as redes sociais para anunciar 4 mil empregos com a notícia (falsa) de que a cidade ia ter uma loja da gigante sueca de mobiliário Ikea. Tudo mentira.

A brincadeira está a sair-lhe cara ao ser alvo de inúmeras críticas nas redes sociais. Caroline Cayeux já veio a público pedir desculpas pela mentira de 1 de Abril que levou os habitantes da cidade a ficarem entusiasmados com a oportunidade de emprego.

"É uma ótima notícia para o dinamismo da cidade e para a perspetiva de criação de emprego em Beauvais. Este é o culminar de uma longa luta com outras cidades do norte de França. Eu lutei e congratulo-me por isso", dizia a mensagem que podia ler-se no Twitter, mas que também foi partilhada no Facebook.

"Todos os fãs da marca vão gostar por saber que vão deixar de fazer os quilómetros até Lille, Rouen ou à região de Paris para fazer as suas compras no Ikea", acrescentava no Facebook.

Alguns habitantes da cidade deram os parabéns à autarca acreditando na novidade que acabara de divulgar. Mas dos parabéns depressa passaram às críticas quando Cayeux revelou que, afinal, tudo não passou de uma mentira de 1 de Abril.

A presidente da câmara viu-se obrigada a pedir desculpa. "Reconheço que foi um erro", disse, citada pela Europe 1. Admitiu que não foi a decisão mais acertada. A autarca achou que esta seria uma forma de pressionar a gigante sueca a instalar-se em Beauvais. "Lamento muito que algumas pessoas tenham interpretado mal o significado dessa piada e que, no final, o senso de humor não tenha sido partilhado por todos", referiu.

Caroline Cayeux anunciou, no entanto, que um novo projeto comercial iria criar 4 mil empregos na cidade.

