O escândalo com o vice-primeiro-ministro levou à toma de posição

Decisão surge após escândalo com vice-primeiro-ministro, que tem relação com ex-assessora de imprensa

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, proibiu as relações sexuais entre ministros e "subalternos", uma medida adotada na sequência do episódio que envolveu o vice-primeiro-ministro, Barnaby Joyce.

"Hoje acrescentei às normas (ministeriais) uma disposição clara e inequívoca: os ministros, sejam casados ou solteiros, não podem manter relações sexuais com o 'staff'. Não cumprir a norma constitui uma violação às normas", disse o primeiro-ministro e líder do Partido Liberal.

"Não estou aqui para pregar moralidade", acrescentou o chefe do Governo em declarações aos jornalistas, em Camberra, sublinhando que é "preciso reconhecer ser inaceitável que em 2018 os ministros tenham relações sexuais com alguém" com quem se trabalha.

Turnbull disse também que o vice-primeiro-ministro cometeu um "erro de avaliação contraproducente" em relação ao romance que mantém com a ex-assessora de imprensa.

A imprensa australiana divulgou, na semana passada, que a ex-assessora está grávida e que o pai é o vice-primeiro-ministro, um assunto que foi encarado como um escândalo por alguns setores da sociedade australiana.

Em 2017, Joyce, líder do Partido Nacional, aliado tradicional do Partido Liberal, separou-se da mulher com quem esteve casado desde 1993 e de quem tem quatro filhos.

O vice-primeiro-ministro foi um dos defensores dos "valores da família" durante a campanha para a legalização dos casamentos entre duas pessoas do mesmo sexo, no ano passado.

A forma como Joyce, 50 anos, mantinha a relação com a ex-assessora de imprensa, de 33 anos, e o fim do casamento tem sido criticada por alguns membros do Partido Nacional que o acusam de ter prejudicado a imagem da formação política que representa o setor conservador e rural australiano.

O Senado da Austrália, aprovou hoje uma "moção simbólica" apoiada pelos Verdes e pelos Trabalhistas, na oposição, que pedem a renúncia de Joyce do cargo que ocupa no Executivo.