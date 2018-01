Pub

Foi o sotaque do paraguaio que o denunciou. Um vizinho da mesma nacionalidade ouviu a chamada e alertou a polícia

Francisco S. R. G., de 53 anos, terá atropelado mortalmente uma jovem estudante de 17 anos, na manhã de segunda-feira, em Guadalajara. A polícia prendeu o suspeito, de nacionalidade paraguaia, quando este já estava dentro de um avião prestes a descolar e com destino à Argentina.

O atropelamento ocorreu por volta das 7h30 de segunda-feira ao quilómetro 3 800 da M-117 (Fonte do Saz del Jarama-El Casar, Guadalajara) e o homem foi preso no dia seguinte.

De acordo com o El País, a jovem tinha acabado de sair de casa, numa urbanização próxima, e caminhava em direção à paragem do autocarro quando foi colhida pelo carro. Caiu para uma vala junto à estrada e o seu corpo só foi descoberto às 9h40, por um motorista que viu o cadáver e alertou os serviços de emergência. Quando os médicos chegaram concluíram que a jovem morrera em consequência dos graves ferimentos provocados pelo choque brutal.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Guarda Civil pensou, inicialmente, que se poderia tratar de um homicídio intencional, mas rapidamente percebeu que se tratara de um atropelamento acidental seguido de fuga.

As investigações receberam a ajuda preciosa de um cidadão, e foi por isso que o suspeito da morte da jovem foi detido rapidamente. Um homem, também de nacionalidade paraguaia, que estava com a mãe num apartamento em Pozuelo de Alarcón, desceu para fumar na rua. Enquanto fumava, ouviu um telefonema que o deixou em alerta. Mas foi o sotaque do homem que falava ao telefone que lhe chamou a atenção, por ser tão familiar.

O sotaque e a coincidência de ter sido um paraguaio a ouvir o telefonema foram o princípio do fim de uma fuga que o condutor do carro, que atropelou mortalmente, a jovem começou a planear assim que se apercebeu que matara alguém.

O homem, segundo a testemunha, chorava: "Atropelei-o", dizia, uma vez que não se apercebera que atropelara uma mulher e não um homem. E acrescentou: "Foi perto da paragem de autocarro", "O para-brisas está partido" e "Deixei o carro ao lado do trabalho". "Quando passei, vi a Guarda Civil e os bombeiros, e ele já estava morto", ia confessando o homem, ao telefone, para finalizar com a frase: "Deixei-o morto. Tenho de fugir. Tenho de apanhar um avião para qualquer lugar ", disse o suspeito.

O vizinho que desceu para fumar o cigarro correu até casa e consultou na Internet os acidentes que tinham ocorrido nesse dia em Madrid e logo o primeiro que apareceu foi o da jovem. Foi imediatamente à polícia e contou tudo o que ouvira. Eram oito horas da noite.

Mas foi a pista da nacionalidade do suspeito que mais ajudou as autoridades, uma vez que a testemunha disse que o homem seria "argentino, uruguaio ou paraguaio", uma vez que tinha o mesmo sotaque do que ele. Aos agentes, bastou olhar para as caixas do correio do prédio e chegaram à casa de Francisco S. R. G. Foi a sobrinha do suspeito que abriu a porta e esta confirmou que o tio fizera uma mala apressadamente e que já saíra de casa.

A polícia acabaria por prender o paraguaio quando este já se encontrava dentro do avião que iria partir às 23h55 para Buenos Aires (Argentina)

O suspeito está preso por homicídio negligente e por omissão do dever de assistência. De acordo com fontes da Guarda Civil, o homem não tem antecedentes criminais.

Os vizinhos de Francisco S. R. G. ficaram surpreendidos com a sua prisão. O homem vivia há quatro anos numa casa alugada: "Eu acho que ele atropelou a miúda e ficou com medo. Não pensou e foi por isso que a deixou lá, na estrada ", justificou um vizinho.

Os habitantes do prédio estavam acostumados a ver o Mercedes verde do paraguaio, o mesmo com que atropelou a adolescente, em frente ao prédio. A polícia já encontrou o automóvel.