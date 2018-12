Ator Kevin Spacey acusado formalmente de agressão sexual em janeiro próximo

Kevin Spacey, de 59 anos, deverá comparecer perante um juiz no dia 07 de janeiro para responder por acusações de agressão sexual e lesão corporal ao filho de uma jornalista televisiva de Boston, alegadamente praticadas num restaurante da ilha de Nantucket em julho de 2016.

Em reação ao anúncio, Spacey colocou no Youtube um vídeo chamado "Vou ser franco", um trocadilho com o nome da sua personagem na série "House of Cards", Frank Underwood, e falou pela primeira vez em público desde que surgiram várias acusações contra si.

Falando na voz do seu personagem, que na série morreu depois de virem a público acusações semelhantes às que recaem sobre Spacey, afirma saber que o público o "quer de volta".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Claro que houve quem acreditasse em tudo e estivesse à espera de me ouvir confessar tudo. Estão mortos por me ouvir declarar que tudo o que disseram é verdade e que tive o que merecia. Mas não vou pagar pelo que não fiz", ouve-se no vídeo de três minutos, sem se perceber sem margem para dúvida se o ator se refere às acusações que enfrenta na vida real.

O vídeo termina com Spacey a dizer que em breve será conhecida "toda a verdade".

A ex-pivô Heather Unruh acusou em 2017 Kevin Spacey de ter agarrado os genitais do seu filho, então com 18 anos, na casa de banho de um restaurante.

Spacey está também a ser investigado por agressão sexual em Los Angeles, por acontecimentos de 2016, e também enfrenta acusações sobre situações semelhantes quando era diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres.