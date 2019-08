Atomik: Chernobil já tem uma vodca. E não, não é radioativa

Jim Smith e a restante equipa de cientistas por detrás da vodca Atomik há muito estudam a forma como as terras em torno da central nuclear de Chernolbil, onde ocorreu o acidente nuclear em 1986 está a recuperar. Um dia decidiram fazer uma vodca com centeio e água daquela região da Ucrânia. Chamaram-lhe Atomik.

"É a única garrafa que existe. Até as mãos me tremem", diz à BBC Jim Smith enquanto empunha uma garrafa de Atomik. Esta é a primeira vodca artesanal produzida com cereais e água da zona de exclusão em torno de Chernobil, após a fuga radioativa de 1986.

"Não é mais radioativa do que qualquer outra vodca", garante o professor Smith. "Qualquer químico vos dirá, quando distila qualquer coisa, as impurezas ficam no desperdício", explica o cientista. Por isso decidiram usar centeio "ligeiramente contaminado" e "água de Chernobil" e distilá-los.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Pedimos aos nossos amigos na universidade de Southampton para verem se encontravam radioatividade. Não encontrarem nenhuma. Ficou tudo abaixo do seu nível de deteção", explicou.

Chernobil é o local onde ocorreu o pior acidente nuclear da história. Em 1986, uma explosão num reator da central nuclear matou logo uma centena de pessoas e lançou uma nuvem de radioatividade sobre a então União Soviética e sobre três quartos da Europa. A ONU estima em quatro mil as vítimas mortais ligadas ao acidente e ainda hoje tem consequências.

Durante mais de duas décadas as autoridades mantiveram uma zona de exclusão de 19 milhas - cerca de 30 quilómetros - em torno do reator que inclui a cidade de Pripyat, onde antes viviam 50 mil pessoas. Por isso os cientistas estão agora decididos a provar que é possível desenvolver economicamente aquela zona em torno do reator.