Sandra Caro terá sofrido um ataque de ansiedade

Sandra Caro, uma jovem espanhola de 24 anos que é jogadora do Alhama FC, clube de futebol espanhol da segunda divisão, foi encontrada depois de ter estado desaparecida durante dois dias em Amesterdão, alegadamente após testemunhar o tiroteio que fez um ferido e dois mortos na capital holandesa na passada sexta-feira.

A atleta estava internada num hospital da capital holandesa, onde foi localizada, revelou a treinadora da equipa, acrescentando que Sandra terá sofrido um ataque de ansiedade.

Em comunicado, o Alhama FC referiu que Sandra apareceu e está a recuperar no hospital. "O tiroteio não é real", esclarece a nota divulgada nas redes sociais, indicando que nem a atleta nem a equipa estiveram no local dos disparos em Amesterdão. "Elas não o presenciaram, ainda que tenham ouvido a notícia".

Sandra Caro gravou um vídeo que emitiu em direto no Instagram, e no qual dizia: "Vi que havia um tiroteio. Não sei onde meter-me. Estou a ficar sem bateria no telemóvel. Não consigo ficar calma, aqui ninguém me vai ajudar, não consigo sair daqui. Isto é uma ratoeira, não há maneira".