Ativista política assassinada no México em dia de eleições

As eleições gerais mexicanas têm sido marcadas pela violência, com dezenas de políticos assassinados, e pelo medo

Flora Reséndiz González não resistiu aos ferimentos "após ter sido ferida por balas às 06.30 (12.30 em Lisboa)" na localidade de Pateo, município de Contepec, no estado de Michoacan (oeste), segundo um comunicado das autoridades judiciais.

O PT integra a coligação "Juntos Faremos História" liderada pelo candidato presidencial de esquerda Andrés Manuel López Obrador, 64 anos, que todas as sondagens indicam como o potencial vencedor do escrutínio.

Numa campanha eleitoral já definida por vários especialistas como "a mais violenta" da história do país, e de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou ativistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos.

Pouco antes do anúncio deste assassinato, o presidente do Instituto eleitoral mexicano (INE), Lorenzo Córdova, tinha-se congratulado com uma jornada que decorria com "tranquilidade e sem incidentes graves".