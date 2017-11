Pub

Veículo explodiu no meio de um mercado de frutas no centro da cidade, na altura do dia com mais movimento

Pelo menos 21 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num atentado com um carro armadilhado na cidade de Touz Khormatou, uma cidade no norte do Iraque, disse um oficial de segurança à agência de notícias AFP.

O veículo, conduzido por um homem e carregado de explosivos, explodiu no meio de um mercado de frutas e vegetais do centro da cidade, no horário mais movimentado do dia, acrescentou o oficial.

De acordo com o deputado turcomano Niazi Maamar Oglu, já há "muitos anos" que não se via um atentado desta dimensão nesta cidade a norte de Bagdade, a capital do Iraque.

O ataque não foi ainda reivindicado, mas acontece poucos dias depois de as forças iraquianas terem retomado a última localidade que ainda era controlada pelos terroristas do autoproclamado Estado Islâmico (EI).

Touz Khormatou é uma cidade com 150 mil habitantes onde vivem turcomanos, curdos e árabes, e foi o cenário de violentos confrontos durante a operação de reconquista da cidade pelas forças iraquianas, em outubro.