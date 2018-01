Pub

Um dos atacantes terá sido morto pelas autoridades

Pelo menos quatro atacantes estão no interior do Hotel Intercontinental na capital afegã, Cabul, e abriram fogo contra as pessoas que estão no interior daquela unidade hoteleira, indicou hoje uma fonte dos serviços de informação afegãos.

A fonte citada pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP) não mencionou o registo de vítimas, mas disse que "o ataque ainda está em curso".

Um porta-voz do ministro do Interior afegão informou que as forças de segurança já estão no local. Sem fornecer informações acerca de eventuais baixas, este representante do governo afegão, Najib Danish, disse que os atacantes poderiam incluir bombistas suicidas.

O ataque começou com uma explosão e a eletricidade foi cortada, segundo uma fonte dos serviços antiterroristas.

O grupo de atacantes abriu fogo no quarto andar do hotel antes de se barricar no segundo andar, de acordo com outra fonte dos serviços de segurança afegãos.

"Posso ouvir tiros no primeiro andar (...). Estamos escondidos nos nossos quartos. Façam com que a ajuda chegue rapidamente", disse um cliente, em declarações à AFP, que falou sob anonimato.

Segundo um jornalista da AFP no local, as principais estradas que levam ao estabelecimento, localizado numa colina na zona oeste de Cabul, foram fechadas ao trânsito.

O departamento de Estado norte-americano tinha alertado para a possibilidade de ocorrência de um ataque contra hotéis em Cabul.

O Hotel Intercontinental é um dos mais luxuosos de Cabul. Localizado numa colina e fortemente protegido, já foi alvo de um ataque talibã em junho de 2011, no qual morreram 21 pessoas.

Desde então, o hotel está sob vigilância rigorosa, com acesso reservado.

Uma conferência sobre a presença e o investimento da China no Afeganistão estava hoje a decorrer naquela unidade hoteleira.