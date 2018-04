Combatentes pró-governo reagem à medida que avançam contra os rebeldes Huti em Taiz, no Iêmen

O ataque atingiu uma casa no distrito de Dimnat Khadir, no Iémen

Responsáveis de tribos do Iémen disseram, esta segunda-feira, que um ataque aéreo da coligação liderada pela Arábia Saudita provocou a morte a, pelo menos, 15 pessoas, incluindo crianças, na cidade de Taiz (no sudoeste).

Segundo estas fontes, que pediram o anonimato por receio de represálias, o ataque atingiu uma casa no distrito de Dimnat Khadir, uma área onde têm tido lugar confrontos violentos entre as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita e os rebeldes Huti, aliados do Irão.

A coligação liderada pelos sauditas tem travado uma guerra contra os rebeldes desde março de 2015, num conflito em que já morreram 10 mil civis e deixou o país mais pobre do mundo árabe à beira da fome.

De acordo com responsáveis das Nações Unidas, os combates provocaram a pior crise humanitária do mundo.