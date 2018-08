Astronautas da Estação Espacial Internacional enfrentam fuga de ar

Os astronautas da Estação Espacial Internacional (EEI) tiveram de lidar com uma fuga de ar que pode ter sido causada pelo impacto de um fragmento rochoso que voava pelo espaço a alta velocidade.

Segundo a BBC, os astronautas estavam a dormir no momento em que se deu o incidente, mas foram instruídos para resolver o problema na manhã da última quinta-feira.

Inicialmente, os controladores da missão foram alertados para uma redução da pressão do ar na última quarta-feira, enquanto se fechava as escotilhas dos compartimentos laterais da nave espacial russa Soyuz. Só no dia seguinte os astronautas descobriram o problema e taparam o buraco de dois milímetros de diâmetro com a ajuda de um selante e fita adesiva.

O furo foi confirmado pelo astronauta alemão Alexander Gerst, que passou um dos seus dedos pelo furo, e foi resolvido de imediato, através de um selante e fita adesiva.

A Soyuz foi utilizada no passado dia 8 de junho para trazer, para além de Gerst, a astronauta norte-americana Serena Auñón-Chancellor e o cosmonauta russo Sergei Prokopyeve. É através do mesmo veículo que o trio deverá regressar à Terra no final de 2018.

"Durante a noite, e de manhã, houve uma situação anormal - uma queda de pressão, uma fuga de oxigénio na estação. Foi encontrada uma microfratura, mais provavelmente danos do exterior. Os engenheiros do projeto acreditam que é o resultado de um meteorito", disse o chefe da agência espacial federal Roscosmos, Dmitry Rogozin, citado pelas agências de notícias russas.

De acordo com o The Telegraph , se o problema não tivesse sido detetado, a tripulação podia ficar ser ar ao fim de 18 dias.

Os controladores da missão em Houston, Texas e Moscovo dizem que nenhum dos seis elementos da equipa encontra-se em perigo.

Os astronautas estão a cooperar com engenheiros no terreno, de maneira a verificar se é necessário fazer uma reparação mais robusta.

Apesar de a Estação Espacial Internacional ter sido concebida para suportar bombardeios de meteoroides, é comum encontrar estes corpos celestes a pairarem sobre a Terra, o que pode constituir uma ameaça à segurança da estrutura.