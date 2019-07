Assustador. Relâmpago atinge prédio e momento é registado em vídeo

Um relâmpago atingiu um prédio na Grécia e o momento aterrador foi registado em vídeo. As imagens do fenómeno natural foram capturadas por moradores dos prédios vizinhos, que ficaram alarmados com o que tinham acabado de assistir.

A Grécia, sobretudo a zona de Halkidiki, uma península muito procurada por turistas, situada a norte do país, está a ser afetada por várias tempestades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ventos fortes, chuva e queda intensa de granizo fizeram pelo menos seis mortos. Segundo a agência Reuters, uma das vítimas mortais é um turista que estava numa autocaravana, que foi arrastada pelas rajadas de vento, o que alguns descrevem como parecendo um tornado.

Já na região de Nea Plagia uma outra pessoa terá morrido após o telhado do restaurante onde se encontrava ter ruído, segundo os bombeiros.

Mais duas pessoas terão ainda perdido a vida quando uma árvore caiu sobre o seu hotel, na zona de Potidea.

Há registo de mais de 100 pessoas feridas devido ao mau tempo, avança a Euronews.

A Grécia está a ser afetada por um clima instável com chuva e ventos fortes combinados com temperaturas que chegam aos 40 graus.