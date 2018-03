Pub

O incidente está a ser investigado pela autoridade de aviação civil do Uganda

Uma assistente de bordo da Emirates caiu de um Boeing 777 quando o avião estava parado na pista no Aeroporto internacional de Entebbe, no Uganda. A mulher foi hospitalizada depois da queda de vários metros, da porta de emergência, esta quarta-feira, avança a agência Associated Press.

O incidente está a ser investigado pela autoridade de aviação civil do país. A Emirates emitiu um comunicado, esta quinta-feira, em que acrescenta que a assistente de bordo caiu de "uma porta aberta enquanto preparava o avião para o embarque do voo EK730 de Entebbe" para o Dubai.

A companhiã aérea diz ainda que está a prestar todo o apoio à equipa e que irá colaborar na investigação.