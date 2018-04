Pub

Ladrões "levaram tudo, incluindo os computadores e os telefones" de um balcão de vendas da TAP, em Caracas. A polícia venezuelana está a investigar o caso

O balcão de vendas da TAP em Caracas está encerrado temporariamente, na sequência de um roubo que está a ser investigado pela polícia venezuelana, disse hoje à agência Lusa, em Lisboa, fonte da transportadora aérea portuguesa.

A fonte adiantou que, apesar do encerramento do balcão, os funcionários da empresa continuam a trabalhar no escritório.

"Os ladrões levaram tudo, incluindo os computadores e os telefones. O caso foi denunciado à polícia", explicou fonte da TAP em Caracas.

O roubo teve lugar no rés-do-chão do edifício Canaima, em Chacaíto, no leste de Caracas, onde se situam também, embora noutro piso, os escritórios de atendimento ao público.

Na porta, além da indicação que estava encerrado e do horário de funcionamento, lia-se um aviso, em idioma castelhano, com quatro números telefónicos da TAP no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Caracas, 20 quilómetros a norte da capital.

"Por motivos alheios à nossa vontade, agradecemos que comunique com os nossos escritórios no aeroporto", lê-se no cartaz, que disponibiliza os respetivos números de telefone.

Na Venezuela são cada vez mais frequentes as queixas da população sobre a alta insegurança no país, situação que as pessoas dizem ter a perceção de que terá aumentado nos últimos tempos.