Um estabelecimento de ensino distribuiu pedras do rio por todas as salas de aula

Um diretor de uma escola na Pensilvânia, nos EUA, encontrou uma forma de proteger os alunos de ataques como o da Florida o mês passado: decidiu distribuir baldes com pedras pelas salas para que estas possam ser arremessadas contra eventuais atiradores, caso tudo o resto falhe. Uma outra escola na Florida decidiu impor uma outra medida: obrigar todos os estudantes a usarem mochilas transparentes.

David Helsen explicou com pensa que esta medida, que a escola já adotou há dois anos, pode fazer a diferença caso alguém armado invada o estabelecimento de ensino: as pedras serão usadas caso não seja possível a evacuação.

"Todas as salas de aula estão equipadas com um balde de cinco galões de pedras [cerca de 19 litros] do rio", disse Helsen, no passado dia 15 de março, durante uma reunião do comité de educação sobre a segurança das escolas.

"Se um intruso armado conseguir entrar em alguma das nossas salas de aula, irá encontrar um grupo de estudantes armados com pedras e será apedrejado",explicou o diretor, citado pela BBC.

"Temos aqui pessoas que podem atirar pedras bastante rápido", acrescentou o responsável.

David Helsen mostrou ao site BuzzFeed News uma imagem com algumas das rochas do rio que foram escondidas em baldes em cada uma das salas de aula da sua escola. E explicou que antes de adotar esta medida, "não havia realmente um plano ou um programa para [lidar com] intrusos armados".

Então, há dois anos, recrutou a ajuda de uma empresa chamada ALICE que ajuda a lidar com "atiradores civis".

Professores e alunos foram treinados pela ALICE sobre todas as ações a serem tomadas no caso de um tiroteio ativo na escola.

"Cada porta [da sala de aula] tem um dispositivo instalado que fecha a porta", explicou. "O acesso às salas é quase impossível", revelou.

No entanto, se tudo falhar e o atirador conseguir entrar, professor e alunos terão as pedras para se defenderem.

A mudança no protocolo aconteceu depois de ataques em escolas como os de Columbine e da Virgínia: Helsen diz que continuam a dizer aos alunos para saírem da linha de fogo, mas que não fiquem passivamente debaixo das mesas, uma vez que podem ser alvos fáceis.

Depois das críticas e da brincadeiras em torno do método peculiar de defesa na escola de Helsen, este reagiu e disse que os media tiraram as suas declarações do contexto "para parecer ridículo" e que a medida foi adotada muito antes do tiroteio na Florida, onde morreram 17 pessoas.

Entretanto, os estudantes da Marjory Stoneman Douglas, na Florida, estão a ser obrigados a usar mochilas transparentes desde a passada segunda-feira, uma medida adotada por vários estabelecimentos de ensino após o tiroteio em Columbine, em 1999. A escola anunciou que vai fornecer mochilas transparentes a todos os alunos, numa tentativa de controlar a possível entrada de armas na escola.

