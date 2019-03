As oito opções de votos indicativos

May diz que se demite depois do Brexit

Depois de, na segunda-feira à noite, terem aprovado a emenda Letwin, para retirar ao governo as rédeas do Brexit, os deputados da câmara dos Comuns votam esta tarde oito opções de votos indicativos.

Apesar de tudo, o resultado não é vinculativo e o governo da primeira-ministra Theresa May, do Partido Conservador, já avisou que não o irá implementar ou negociá-lo com a União Europeia.

Estas são as oito opções de votos vinculativos em que os deputados vão votar, de uma só vez, por cruzes, durante 30 minutos.

Opção B

(Baron)

O Reino Unido deixa a União Europeia a 12 de abril sem um acordo

Opção D

(Boles)

Mercado Comum versão 2.0 e uma declaração política revista para aceder à EFTA e ao Espaço Económico Europeu (EEE), um acordo abrangente sobre uma união aduaneira

Opção H

(Eustice)

Permanecer no Espaço Económico Europeu, re-aderir à EFTA logo que possível, procurar um acordo com a UE sobre a fronteira entre as duas Irlandas e um sobre um acordo agro-pecuário

Opção J

(Clarke)

Emendar a declaração política para ter um acordo entre o Reino Unido e a UE sobre uma união aduaneira

Opção K

(Corbyn)

Emendar a declaração política no sentido de garantir: uma união aduaneira, um alinhamento mais próximo com o mercado único, com instituições partilhadas, um alinhamento dinâmico de direitos, uma participação nas agências e programas [da UE], uma cooperação na área da segurança [com a UE]

Opção L

(Cherry)

Revogar o Artigo 50º se não for aprovado nenhum acordo do Brexit no Parlamento britânico no penúltimo dia estabelecido nos prazos previstos pelo Artigo 50º do Tratado de Lisboa

Opção M

(Beckett)

Fazer com que o acordo de retirada esteja sujeito a um voto popular de confirmação, ou seja, um segundo referendo

Opção O

(Fysh)

Se não for aprovado o acordo de retirada, ter, de imediato, um acordo com a UE: este deve versar sobre os temas do comércio livre, da paralisação do reconhecimento mútuo de standards, da facilitação de acordos aduaneiros, do pagamento de contribuições do Reino Unido à UE durante um período de dois anos