Pub

Localidade ou região anfitriã será decidida durante os Jogos asiáticos de verão

O único membro do Comité Olímpico da Coreia do Norte, presente na Coreia do Sul, considerou hoje "possível" que as duas Coreias celebrem de forma conjunta os Jogos Asiáticos de Inverno de 2021 graças à atual aproximação entre ambos.

"É possível, uma vez que o número de países que participa nos Jogos Asiáticos é inferior aos que participam nos Jogos Olímpicos", disse Chang Ung sobre uma possibilidade de participação conjunta dentro de três anos, em declarações divulgadas pela Agência Yonhap.

As declarações de Chang foram proferidas no aeroporto perto de Pequim, quando se preparava para voltar para a Coreia do Norte depois de participar dos Jogos Olímpicos de inverno de PyeongChang.

Chang disse também que a estância de esqui de Masikryong, na parte norte-coreana de Gangwon, poderia ser um dos locais dos Jogos de Inverno da Ásia de 2021, cuja localidade ou região anfitriã será decidida durante os Jogos asiáticos de verão.

Os Jogos PyeongChang, que se realizam até domingo, levaram a uma maior aproximação dos últimos anos entre as duas Coreias, que tecnicamente ainda estão em guerra.

Os dois países concordaram em janeiro que a Coreia do Norte enviaria atletas para PyeongChang, tendo desfilado juntos na cerimónia de inauguração e apresentado uma equipa unificada de hóquei no gelo feminino.