Governo britânico aprova acordo do Brexit

May recusa que projeto de acordo sobre o brexit seja uma traição ao resultado do referendo

"A escolha foi que voltamos a ter o controlo do nosso país ou falharmos", disse a primeira-ministra do Reino Unido na curta declaração sobre o acordo desenhado com os seus ministros à porta do número 10 de Downing Street. "A decisão coletiva do gabinete foi a de que o governo deve concordar com o esboço do acordo de retirada e com a declaração política", disse May

Desta vez, no entanto, May foi mais longe nos cenários: "As alternativas [ao acordo] são sairmos sem acordo ou sem brexit".

Ainda nesta noite Theresa May recebe Arlene Foster, a líder do partido unionista da Irlanda do Norte (DUP), que se tem mostrado inflexível quanto à possibilidade de haver um estatuto diferente para a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. O DUP tem sido um aliado dos conservadores.

May informou que amanhã vai prestar informações ao Parlamento.

Na Câmara dos Comuns, May vai enfrentar a ira de todos os campos: dos conservadores da linha dura, que não admitem que o acordo preveja a continuação da união aduaneira, ainda que temporária, dos trabalhistas (quer os europeístas, quer os eurocéticos como o líder Jeremy Corbyn), e do maior partido da Escócia, o SNP.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, já fez saber a sua irritação pelo facto de não ter sido ouvida e afirma que o seu país devia ter o mesmo tratamento que a Irlanda do Norte.

A reunião do governo, que começou às 14.00, foi considerada o "momento da verdade" pelo Financial Times.

Lá fora, dezenas de manifestantes pró-brexit reuniram-se em frente a Downing Street para exigir a rejeição do acordo. "Viemos protestar contra o acordo alcançado por Theresa May", disse à AFP Lucy Harris, fundadora do grupo Leavers of London. "Estamos numa encruzilhada, a situação é preocupante: se o acordo for aprovado, teremos problemas em permanecer um país independente".

Na noite anterior Theresa May recebeu cada um dos ministros individualmente para tentar garantir o apoio de todos. A adesão do governo ao projeto de acordo é essencial para permitir a organização de uma cimeira extraordinária de líderes europeus para validar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Demissões e liderança em suspenso

Não se sabe se deste braço-de-ferro de Theresa May com os membros do seu governo sairão mais baixas, como os media britânicos especulavam.

A liderança de Theresa May pode estar nas últimas horas. Esse é pelo menos a vontade de alguns deputados conservadores, anunciou a jornalista da BBC Laura Kuenssberg no Twitter.

Ou seja, segundo as fontes da jornalista britânica, os brexiteers irão pedir uma moção de censura à chefia de Theresa May.