As 12 exigências dos EUA para um novo acordo com o Irão

As exigências enunciadas por Pompeo, na Heritage Foundation, são 12:

1 - O Irão deve, em primeiro lugar, declarar junto da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) as dimensões do seu programa nuclear com fins militares e abandonar esses trabalhos de forma verificável e permanente

2 - O Irão deve parar o enriquecimento de urânio e nunca possuir reprocessamento de plutónio. Isso inclui o encerramento dos reatores de água pesada

3 - O Irão deve dar à AIEA acesso ilimitado a todas as instalações e em todo o país

4 - O Irão deve acabar com a proliferação de mísseis balísticos e travar qualquer lançamento ou desenvolvimento de mísseis com capacidade nuclear

5 - O Irão deve libertar todos os cidadãos dos EUA que tem detidos, bem como cidadãos de países que são nossos parceiros e aliados, que enfrentam acusações ou que foram dados como desaparecidos no Irão

6 - O Irão deve acabar com o seu apoio a grupos terroristas do Médio Oriente, incluindo o libanês Hezbollah, os palestinianos Hamas e Jihad Islâmica

7 - O Irão deve respeitar a soberania do governo do Iraque e permitir o desarmamento, a desmobilização e a reintegração das milícias xiitas

8 - O Irão deve acabar com o seu apoio militar às milícias Houthi e trabalhar no sentido de uma solução pacífica no Iémen

9 - O Irão deve retirar todas as forças sob comando iraniano da Síria

10 - O Irão deve deixar de apoiar os talibãs e outros grupos terroristas no Afeganistão e na região, deixando de abrigar a Al-Qaeda

11 - O Irão deve acabar com o apoio da Força Quds dos Guardas da Revolução a parceiros terroristas e rebeldes

12 - O Irão deve abandonar o comportamento ameaçador contra os seus vizinhos - muitos dos quais são aliados dos EUA. Isto inclui certamente as suas ameaças sobre a destruição de Israel e os mísseis contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Isto também inclui as ameaças contra a navegação internacional e ciber-ataques destrutivos