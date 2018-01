Pub

Problemas judiciais são um dos argumentos para o ex-presidente da Generalitat dar "outro passo ao lado" e deixar PDeCAT

O ex-presidente da Generalitat Artur Mas anunciou ontem que vai deixar a liderança do Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT) para não ser um obstáculo "à nova etapa" do partido para o futuro e por causa dos inúmeros processos judiciais que enfrenta. Dois anos depois de ter abdicado de ser presidente da Generalitat a favor de Carles Puigdemont, face à recusa da Candidatura de Unidade Popular em o apoiar, Artur Mas diz que dá "outro passo ao lado".

"Esta nova etapa requer novos líderes, é necessário deixar espaços abertos para que certas pessoas possam liderar este projeto para o futuro", disse Mas numa conferência de imprensa. O PDeCAT, herdeiro da Convergência Democrática da Catalunha, abdicou de concorrer às eleições autonómicas de 21 de dezembro em nome próprio, diluindo-se na plataforma Junts per Catalunya liderada por Puigdemont. Esta foi a mais votada entre os independentistas, à frente da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

Na segunda-feira, Mas tinha criticado a estratégia de Puigdemont, que continua na Bélgica para escapar à justiça em Espanha mas insiste que é ele o presidente da Generalitat. Artur Mas disse que não houve "fricções"com o sucessor, mas na despedida houve quem lesse uma mensagem para Puigdemont: "Na minha vida política sempre me guiou um princípio: primeiro o país [Catalunha], depois vem o partido e finalmente a pessoa." Ontem, as credenciais de Puigdemont e de Oriol Junqueras, o ex-vice-presidente e líder da ERC que está detido em Madrid, foram entregues ao Parlamento catalão, o que lhes permitirá assumir o cargo de deputados.

Proibido de se candidatar a cargos públicos depois de ser condenado por ter organizado a consulta popular independentista de 9 de novembro de 2014, Artur Mas vai também ser ouvido nos próximos dias por causa do referendo de 1 de outubro. Para o ex-presidente, esta situação deixa-o, a curto prazo, "sem margem de manobra" e "acho que não tenho de limitar a expansão deste projeto, do PDeCAT e do Junts per Catalunya".