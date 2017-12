Arco-irís bate recorde do Guinness ao ficar nove horas no céu de Taiwan

Pub

O fenómeno conseguiu superar as seis horas que tinham sido registadas em 1994, no Reino Unido

Chou Kun-hsuan, professor na Universidade de Cultura Chinesa, não queria acreditar no tempo que o seu relógio contava. A 30 de novembro tinha estado a observar um arco-íris com os seus alunos, para testar a teoria de que as faixas de luz descendem à medida que o tempo passa. No dia anterior, a turma já tinha observado um fenómeno semelhante, mas dessa vez as cores no céu permaneceram "apenas" seis horas no céu.

"Foi incrível. Senti como se fosse uma prenda vinda dos céus, é tão raro...", disse Chou, citado pela BBC.

"Quando passámos o anterior recorde de seis horas [aconteceu em Sheffield, no Reino Unido, em 1994], eu nem consegui sentar-me para almoçar", confessou o professor da universidade que fica em Tapei, a capital do país.

O arco-íris manteve-se no céu durante oito horas e 58 minutos e durante esse período chegaram a ver-se quatro arco-íris em simultâneo.

A explicação para o fenómeno pode ser uma combinação de monções sazonais que se misturaram com o ar, aliadas à falta de ventos fortes e a um céu parcialmente nublado, que permitiu a visualização do arco-íris durante tanto tempo.

Chou pretende concorrer com o "seu" arco-íris ao Guinness World Records. E parece ter provas suficientes: "Com as mais de dez mil fotografias que o nosso departamento tirou, além de outras tiradas por estudantes da universidade e por habitantes que vivem aqui perto, acredito que podemos provar, ao segundo, que este arco-íris foi visível no céu durante nove horas", disse o professor.

A luz solar que passa pela chuva e a humidade no ar criam o fenómeno a que chamamos arco-íris, mas este só pode ser visto do ângulo correto.

