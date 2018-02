Cars drive past the Kingdom Centre Tower in Riyadh, Saudi Arabia, January 30, 2018. REUTERS/Faisal Al Nasser

20 pessoas foram executadas desde o início do ano, de acordo com estatísticas do Ministério do Interior

O Ministério do Interior da Arábia Saudita comunicou que quatro paquistaneses foram executados hoje em Riade na sequência da condenação à pena capital pela violação e homicídio de uma mulher, bem como de crime sexual contra um menor.

Os quatro paquistaneses foram igualmente considerados culpados do roubo de joias pertencentes à vítima, revelou o ministério em comunicado citado pela agência oficial SPA.

Os homens introduziram-se na casa da mulher, na capital da Arábia Saudita, Riade, violando-a antes de a sufocarem até à morte.

De acordo com as autoridades, os paquistaneses violaram igualmente o filho da mulher, um menor.

Desde o início do ano que a Arábia Saudita executou 20 pessoas, de acordo com estatísticas do Ministério do Interior.

No ano passado, na Arábia Saudita, o número de execuções, decapitação com sabre, fixou-se em 141.