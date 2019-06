Aqui é verão, mas na Austrália o inverno foi recebido com banho nudista

No hemisfério norte o verão começa esta sexta-feira, mas no outro lado do mundo, na Austrália, mais de 150 nudistas juntaram-se para um evento solidário nas águas do Lago Burley Griffin, em Camberra, para assinalar a chegada do Inverno.

No exato momento do nascer do sol, no dia mais curto do ano no hemisfério sul, um grupo de nadadores nadaram nus nas águas geladas do lago e fizeram doações para caridade, tendo arrecadado mais de 20 mil dólares australianos (cerca de 12 200 euros) para a instituição de ajuda a doentes com cancro 'Love Your Sister and Lifeline'

Naquela que foi a terceira edição do Canberra Winter Solstice Nude Charity Swim, a participação duplicou em relação ao ano anterior e registou 156 corajosos que mergulharam na baía de Yarralumla, com temperaturas exteriores de cerca de dois graus negativos (e bem mais amenas na água, com nove graus).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O evento teve uma origem "ilegal" em 2017, quando o organizador Ian Lindeman e outros três membros do Clube de Bicicletas de Williams Crossing foram nadar nus em Lake Burley Griffin para marcar o solstício.

Nadar no lago Burley Griffin é ilegal, mas Lindeman voltou a fazê-lo novamente no ano seguinte, desta vez com aprovação legal, e mais de 70 pessoas compareceram para participar.

"Eu tive esta ideia depois de ir a Hobart em 2016 para o festival Dark Mofo e ter nadado no solstício de inverno lá no rio Derwent", disse. "Havia cerca de 750 pessoas a nadar lá e eu fiquei impressionado com a camaradagem e a boa natureza e vibração do evento. Foi isso que eu quis recriar aqui".

Sobre planos para repetir a experiência no próximo ano, Lindeman deixar esses pensamentos congelados para já. Primeiro, há que tentar aquecer após o mergulho deste ano. "O mais importante é aquecer os pés perto do fogo e depois tomar um café e assar umas salsichas", disse.