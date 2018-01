Pub

Casal estava separado e disputava a custódia do rapaz de nove anos

Uma popular apresentadora de televisão russa foi assassinada pelo marido em mais um episódio de violência doméstica, um problema que atinge dimensões gigantescas na Rússia. Zhanna Veber, de 29 anos, e Anatoly Leontikov, 36, estavam separados há dois anos, mas ainda não divorciados, e lutavam pela custódia do filho, que assistiu ao crime.

O homicídio aconteceu a 26 de dezembro. Anatoly Leontikov, que trabalhava na construção civil em Moscovo, partiu um vidro para entrar na casa da mulher, situada na região rural de Krasnodar, tendo-a matado a tiro em frente ao filho de ambos, de nove anos, na sequência de uma discussão por causa da criança.

Após o crime, o suspeito, que já terá trabalhado como polícia, terá saído de casa com o filho e tê-lo-á deixado ao cuidado de familiares. Depois, entregou-se às autoridades.

A apresentadora de televisão ainda recebeu assistência no local do crime, mas morreu no caminho para o hospital.

A televisão para a qual Zhanna Veber trabalhava publicou um vídeo no site oficial em homenagem à apresentadora.

A violência doméstica é um problema sério na Rússia. Segundo o jornal Moscow Times, que cita dados do governo de 2013, cerca de 36 mil mulheres são agredidas por dia pelos companheiros e 26 mil crianças são espancadas pelos pais por ano.

Entre 12 mil e 14 mil mulheres foram mortas pelos maridos em 2008, segundo números divulgados pelo Ministério do Interior russo. Segundo a Reuters, um relatório das Nações Unidas de 2010 diz que, na Rússia, cerca de 14 mil mulheres são mortas pelos maridos ou familiares todos os anos.

E fevereiro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin assinou uma lei que descriminaliza alguns atos de violência doméstica na Rússia. Com esta lei, os atos de violência doméstica que não causem ferimentos graves, não obriguem a vítima a procurar tratamento hospitalar ou que não a obriguem a faltar ao emprego ou à escola, são tidos como contraordenações. Estão incluídas agressões que provoquem "abrasões, contusões, feridas superficiais ou lesões dos tecidos moles", segundo o jornal Moscow Times.