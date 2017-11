Pub

O apresentador advertiu que se a sociedade brasileira não se aproximar a política "não se reinventará por magia"

O popular apresentador da televisão brasileira Luciano Huck afirmou hoje que não será candidato nas eleições presidenciais de 2018 depois de o seu nome ter sido incluído em sondagens em que contou com apoio significativo da população.

"Não vou pleitear espaço nesta eleição para a Presidência da República, quero registar que vou continuar, modesta e firmemente, tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país", escreveu Luciano Huck num artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo.

No texto, o apresentador explicou que seu nome apareceu nas pesquisas e na imprensa num "lugar central da discussão sobre o cargo mais importante do país" devido ao "momento de frustração total da população com a classe política e com as opções que aparecem no panorama da sucessão [presidencial]".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O Brasil está sofrendo demais, especialmente os mais pobres, mas não apenas eles, para ficarmos passivos e reféns deste sistema político velho e corrupto. O que está aí jamais será empático, perceberá e muito menos traduzirá as reais necessidades da gente", acrescentou.

Luciano Huck citou "A Odisseia" da Homero para explicar que "escapou do canto das sereias" quando viu seu nome ser lançado informalmente como candidato e disse estar convencido de que será muito mais útil se ocupar outras funções numa "frente nacional" para melhorar o Brasil.

"É hora de trabalhar para soluções coletivas inteligentes e inovadoras para o país, e não para olhar seu próprio umbigo ou para alimentar problemas pueril e gritos sem sentido", escreveu.

Luciano Huck advertiu que se a sociedade brasileira não se aproximar a política "não se reinventará por magia".

"Continuo a acreditar que o melhor caminho necessariamente passa por movimentos cívicos, através da abertura de espaço nos media para novos líderes, através da escuta dos anseios do povo, através de reformas estruturais, muitas delas dolorosas, através de políticas públicas afetivas e eficaz", acrescentou.

Numa pesquisa realizada pelo Instituto Ibope sobre as próximas eleições presidenciais do Brasil, que acontecem em outubro do próximo ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção num dos sete processos que responde na Justiça, aparece em primeiro lugar com 35% das intenções de voto.

O candidato de direita Jair Bolsonaro, defensor do regime militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985, aprece em segundo lugar com 13% do apoio.

Luciano Huck foi veiculado como possível candidato centrista nalgumas sondagens e o seu nome ganhou força porque juntava simpatizantes de Lula da Silva e de Bolsonaro.