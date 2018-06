Pub

Viagem inaugural está agendada para o próximo sábado

Desde que foi criada em 1974, a Hello Kitty tem ganho notoriedade em todo o mundo. Recentemente a companhia da ferroviária West Japan Railway apresentou um comboio de alta velocidade com um esquema de pintura branco e rosa alusivo à famosa personagem dos desenhos animados criada por Yuko Shimizu.

A viagem inaugural está prevista para o próximo sábado. Durante três meses as carruagens vão ligar as cidades de Osaka e Fukuoka. Com estainiciativa pretende-se impulsionar o setor do turismo.

O interior do comboio está totalmente revestido com a imagem da Hello Kitty, incluindo as janelas, as capas dos assentos e o chão.

A primeira carruagem não dispõe de lugares sentados, mas os passageiros terão a possibilidade de adquirir produtos regionais e alimentos do oeste do Japão. Outra carruagem dispõe de uma grande boneca da Hello Kitty usando um uniforme da tripulação, onde os fãs podem tirar fotos ao lado da personagem.

Atualmente é possível encontrar a imagem da gata em quase todo o tipo de produtos, entre os quais porta-chaves, óleo de motor, aviões e papel higiénico, entre outros.

Esta não é a primeira vez que a famosa gata serve de inspiração para a decoração de um comboio. Em 2016, as carruagens do Taroko Express, em Taiwan, foram batizadas com as imagens da Hello Kitty.