O ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus já tinha fama de polémico. Primeiro como bloguista, depois nas funções de governante. Agora Bruno Maçães lança o livro The Dawn of Eurasia - On the Trail of the New World Order.

Escrito em parte durante a viagem de seis meses iniciada em Astracã (Rússia) e concluída em Khorgas (cidade na fronteira entre a China e o Cazaquistão), o ensaio com laivos de reportagem está a causar debate sobre a ascensão de um supercontinente que liga Portugal ao Extremo Oriente e que inclui a Península Arábica, o subcontinente indiano, o Japão e a Indonésia: a Eurásia. A obra tem edição prevista nos EUA e na China.



A viagem foi para confirmar o que tinha pensado de antemão ou a ideia do livro nasce na viagem?

É mais a segunda. Tentei começar a viagem com o espírito bastante aberto. A pergunta principal do livro é o que é esta distinção entre a Ásia e a Europa, uma pergunta tão importante que a fui fazendo às pessoas que encontrava. A viagem foi feita com muitos elementos de acaso, não tinha entrevistas marcadas e a grande maioria das personagens foi encontrada por acaso. Não há nada como viajar sem ter um plano fixo.

Da galeria de personagens que conheceu consegue destacar alguma?

Há um arqueólogo russo que, sem ser um Indiana Jones, tem um certo elemento de mistério e de aventura; há um agente secreto russo, com quem passei um dia inteiro a ser entrevistado. Foi possível aprender mais sobre a Rússia do que a ler 20 livros. Há uma professora de mitologia e agente de moda que talvez me tenha dado as melhores explicações sobre as diferenças entre a Europa e a Ásia, e estão citadas no livro.

Autores como Parag Khana já tinham relevado o papel no futuro do Cáucaso e da Ásia Central. Como chegou a esta ideia?

Há várias coisas que estão a acontecer e que me pareceu que se encaixavam nesta ideia da Eurásia. Por um lado, os planos para ligar a Europa à Ásia, que estão a ser conduzidos pela China. Depois há a questão da Rússia. Nos meus anos no governo, foi a grande questão de política externa, a questão da Ucrânia e da Rússia e o modo como este país se define, se um país europeu, se um país contra a Europa. E, no Médio Oriente, a Síria e os refugiados foram uma espécie de epifania. Foi um momento em que a Europa percebeu que há um mundo para leste, um mundo caótico, mas que tem uma enorme influência e capacidade de perturbar a vida pacata e organizada da Europa. Essa ideia do contraste entre a organização, que se tornou quase obsessiva na Europa, e um certo elemento de desordem e caos para lá das nossas fronteiras.

No livro distingue dois significados da palavra Eurásia.

Há o significado geográfico, a ideia de um supercontinente em que a Europa continua a ser um polo fundamental. E depois há um significado histórico, e tem que ver com a ideia de uma nova era. Isto significa que o domínio da civilização europeia, ou ocidental, chegou ao fim. Mas não me parece que vá ser substituído pela dominação asiática, antes por uma época de equilíbrio entre dois polos.

Porquê a Eurásia e não, por exemplo, uma espécie de Cooperação Ásia--Pacífico (APEC) a dirigir o comboio do futuro?

Os Estados Unidos não sabem hoje como se relacionar com a Europa, nem com a Rússia. E no caso da China ainda é mais espetacular, todas as semanas há desenvolvimentos na relação estratégica. A questão é como encontrar um equilíbrio com os três. E os três já são entendidos como parte do mesmo sistema.

Como é que culturas e religiões tão díspares podem reunir-se neste bloco que antevê?

O livro não defende que a Eurásia será um bloco integrado. É um bloco no sentido de que há um espaço comum de interação muito ativa e com influências profundas. Mas não necessariamente pacíficas. Vamos ter certamente choques entre a Europa e a China, entre a Rússia e a China. Entre a Rússia e a Europa já temos. Mas a questão cultural e a questão religiosa não são suficientes para traçarmos uma fronteira profunda entre a Europa e a Ásia. Pode alegar-se os direitos humanos e a democracia. Mas a verdade é que a aspiração à liberdade e à democracia encontramo-la em todo o lado.

Dá os exemplos de Singapura e Hong Kong, que fizeram a ponte entre Ocidente e Oriente com sucesso. Mas há muitos exemplos negativos de cidades que foram cruzamentos de culturas e entrepostos comerciais. Há uma receita a seguir?

É verdade que muitas das cidades que representavam uma espécie de combinação cultural foram destruídas. Aleppo, Áden... O que é que isso nos ensina? Hong Kong e Singapura representam uma força de modernização, de aproveitamento da tecnologia. As cidades que não o fizerem de forma completa estarão em crise e serão vulneráveis. A combinação de culturas é produtiva mas tem de ser feito em ambiente de modernização.

Nomeia Kiev, Istambul e Baku, cidades com esse potencial, mas em crise.

Uma das razões pelas quais estão em crise é precisamente pelo facto de não encontrarem uma identidade. Por outro lado, num mundo euro-asiático podem ter mais condições para prosperar. É importante que a Europa e a China trabalhem em conjunto essas áreas de fronteira para serem áreas de ligação e não áreas de conflito e de competição entre os blocos.