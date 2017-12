A maioria dos utilizadores mais antigos do iPhone já tinham sentido que o aparelho "abrandava" com o tempo

Empresa está sob uma chuva de críticas após se ter sabido que torna propositadamente mais vagarosos os aparelhos antigos

Era algo que os clientes já suspeitavam há muito e agora confirmou-se: a Apple faz com que os iPhones fiquem mais lentos com o passar do tempo. Agora, veio publicamente pedir desculpa pelo facto.

A empresa de Cupertino justifica o abrandamento de performance como forma de "prolongar a vida" da bateria. Mas até ter surgido, no início do mês, um estudo independente dando conta dessa mudança de comportamento a Apple nunca o tinha assumido.

Num comunicado publicado na sua página nos EUA, a Apple vem primeiro pedir a compreensão dos clientes: "Sabemos que alguns de vós sentem-se desiludidos. Pedimos desculpas".

Depois, anuncia uma redução no preço da substituição da bateria nos aparelhos, dos atuais 79 dólares (66 euros) para 29 (24 euros) -- isto para os modelos iPhone 6 e seguintes (os outros estão fora de suporte o que, de acordo com a política da empresa, é como se simplesmente não existissem).

É ainda prometida uma alteração no software dos aparelhos, a ser lançada no início do próximo ano, de forma a que o sistema informe quando a bateria já não tem capacidade para fazer com que os telefones funcionem a 100%.