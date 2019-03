Aos 92 anos, rainha de Inglaterra faz primeiro post no Instagram

A publicação de Isabel II surgiu na conta oficial da família real britânica (@theroyalfamily), onde são centralizadas as interações dos vários elementos da família. Apesar desta política de manter a atividade dos membros da monarquia num perfil coletivo, há publicações que são assumidas na primeira pessoa, com a assinatura final do autor. Foi o que aconteceu na quinta-feira com o post da rainha, após uma visita ao Museu da Ciência.

Isabel II foi ver a preparação da exposição Top Secret e inaugurar o espaço Smith Center. E encontrou uma carta especial, enviada ao seu tetravô Príncipe Alberto pelo cientista Charles Babbage, um matemático considerado o pioneiro da computação. Foi uma fotografia dessa carta que a rainha de Inglaterra utilizou para o seu primeiro post no Instagram, aos 92 anos, acompanhada por uma "lição" de história.

"Hoje, ao visitar o Museu da Ciência, fiquei interessada em conhecer uma carta do Arquivo Real, escrita em 1843 para meu tetravô, o Príncipe Alberto. Charles Babbage, creditado como um pioneiro da computação no mundo, projetou a "Máquina Diferencial", da qual o Príncipe Alberto teve a oportunidade de ver um protótipo em julho de 1843. Na carta, Babbage contou à Rainha Victoria e ao príncipe Alberto sobre outra invenção, a "Máquina analítica", para a qual os primeiros programas de computador foram criados por Ada Lovelace, filha de Lord Byron. Hoje, tive o prazer de aprender mais sobre iniciativas de programação para crianças e pareceu-me apropriado fazer este post no Instagram, no Museu de Ciências, que há muito tempo promove tecnologia, inovação e inspira a próxima geração de inventores. Elizabeth R.".

O Instagram ganha assim uma nova 'influencer', que já se tinha estreado noutra rede social, o Twitter, há quatro anos, também quando visitava o Museu da Ciência para outra exposição sobre a história da tecnologia da comunicação.

De resto, a ligação de Isabel II a novas tecnologias já vem de longe. Em 26 de março de 1976, ela foi a primeira monarca a enviar um email, numa altura em que o serviço estava em fase experimental. E em 1953 tinha sido a primeira a ter a sua coroação transmitida em direto pela televisão.