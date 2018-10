Guterres recebe prémio da CPLP a 5 de novembro em Lisboa

No início de novembro, secretário-geral da ONU, António Guterres vai estar em Lisboa para receber prémio da CPLP e participar no Web Summit. Nesta foto, datada da semana passada, participava num encontro anual do Banco Mundial e do FMI em Bali, na Indonésia

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, recebe, a 5 de novembro, em Lisboa, o prémio José Aparecido de Oliveira, atribuído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), disse à Lusa fonte oficial da organização lusófona.

Na XII conferência de chefes do Estado e do governo da CPLP, que decorreu a 17 e 18 de julho deste ano, em Santa Maria, na ilha do Sal, Cabo Verde, foi outorgado o prémio José Aparecido de Oliveira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), antigo primeiro-ministro português e ex-alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres.

Segundo a organização lusófona, os chefes do Estado e do governo tomaram esta decisão "pela atuação singular, com projeção internacional, na defesa e promoção dos princípios e valores da CPLP, bem como pelo elevado contributo na promoção e difusão da língua portuguesa" de António Guterres.

Guterres participou, enquanto primeiro-ministro de Portugal, na cimeira constitutiva da CPLP, a 17 de julho de 1996.

O prémio, criado em 2011, seria atribuído pela primeira vez no ano seguinte ao antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2014, receberam a distinção o antigo presidente e primeiro-ministro timorense Xanana Gusmão e a Igreja Católica Timorense, enquanto em 2016 os distinguidos foram o antigo chefe do Estado português Jorge Sampaio, o ex-secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para África Carlos Lopes e o embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, diplomata de carreira do Brasil e primeiro representante permanente junto da CPLP.

Guterres, secretário-geral da ONU desde 1 de janeiro de 2017, é também um dos oradores convidados do Web Summit, que decorre em Lisboa entre os dias 5 e 8 de novembro.

