Antigo diretor da CIA, crítico de Trump, está internado depois de sofrer AVC

Em comunicado divulgado hoje, familiares de Michael Hayden adiantaram que o antigo diretor da secreta norte-americana estava a "receber cuidados médicos especializados".

Hayden, um general da Força Aérea reformado, com 73 anos, dirigiu a CIA durante a presidência de George W. Bush, entre 2006 e o início de 2009. Também chefiou a Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em Inglês) de 1999 a 2005.

Atualmente é professor visitante na Universidade George Mason, no Estado da Virgínia, onde fundou o Centro Hayden sobre Informações, Política e Segurança Internacional.

Hayden também tem colaborado, enquanto comentador de segurança nacional, com a estação televisiva CNN, onde critica com frequência as políticas seguidas pelo presidente Donald Trump.

Este ano publicou um livro intitulado 'The Assault on Intelligence: American National Security in an Age of Lies' ['O Ataque às Informações: A Segurança Nacional Norte-Americana num Tempo de Mentiras'].