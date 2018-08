Anthonia poupou milhares para abrir clínica na Nigéria. Dinheiro ficou na alfândega

Uma cidadã norte-americana que poupou milhares de euros para abrir uma clínica na Nigéria, país onde nasceu, viu o dinheiro ser-lhe apreendido na alfândega - tudo porque se esqueceu de preencher um formulário. Seis meses depois, Anthonia Nwaorie ainda não recuperou o dinheiro.

A história é contada pelo The Washington Post. A enfermeira de 59 anos tinha planeado embarcar em Houston, Texas, com destino à Nigéria, e levava com ela 41 mil dólares em dinheiro, as poupanças feitas nos Estados Unidos, país em que é cidadã desde 1994. Algum dinheiro era para familiares, outro para abrir a clínica que tinha em mente.

A enfermeira tem viajado regularmente até ao país natal, nos últimos anos, para ajudar em centros paroquiais e comunitários, onde oferece cuidados médicos básicos e a grávidas, já que é também parteira. Foi assim que nasceu a ideia de construir uma clínica aberta a tempo inteiro. "Este era o meu sonho, que as pessoas que não sejam recusadas por não terem dinheiro", contou ao Post.

Mas, quando estava a embarcar, foi retida por agentes alfandegários, que lhe apreenderam o dinheiro, já que ela tinha cometido uma infração: não o tinha declarado, algo que é necessário a partir dos 10 mil dólares.

Embora não tenha sido alvo de nenhum processo, a enfermeira ainda não recuperou o dinheiro, já que a agência responsável lhe pediu que ela abdicasse do seu direito de processar o governo federal em troca. Nwaorie não assinou o acordo e resolveu processar.