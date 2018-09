Animais perigosos que fugiram de zoo na Alemanha capturados

Os dois leões, dois tigres e um jaguar que escaparam do Eifel Zoo, em Lünebach, a oeste da Alemanha, esta sexta-feira, foram recapturados. Antes, as autoridades tinham atingido a tiro um urso que também tinha fugido do zoológico.

A polícia, os bombeiros e alguns veterinários estiveram envolvidos numa grande busca, que culminou com a captura dos predadores. Os animais foram encontrados com a ajuda de um drone.

Durante a fuga, o polícia aconselhou os moradores a não saírem de casa e a chamar a polícia caso avisteassem algum destes "fugitivos". Não houve qualquer incidente.

Segundo o jornal alemão Welt a fuga aconteceu depois de uma tempestade ter danificado as instalações, na noite de quinta-feira. Um rio transbordou e algumas cercas cederam.

O zoológico de Lünebach foi criado em 1965 e abriga cerca de 400 animais, sendo um ponto turístico visitado por 70 mil pessoas por ano.

Este zoológico particular tem 30 hectares e pertence à família Wallpott.

Lünebach, uma vila com aproximadamente de 500 habitantes, está localizada a cerca de dez quilómetros da fronteira com o Luxemburgo e a Bélgica.