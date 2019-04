Animais do jardim zoológico de Gaza foram resgatados e levados para a Jordânia

Mais de 40 animais foram retirados de "condições terríveis" de um jardim zoológico da Faixa de Gaza e levados para uma reserva na Jordânia, anunciou um grupo de assistência social a animais.

Os elementos do Four Paws (Quatro Patas) dizem que levaram os animais do zoológico de Rafah, perto da fronteira com o Egito. Leões, macacos, pavões e porcos-espinhos estavam entre as 47 criaturas resgatadas.

Os animais foram sedados para a viagem de 300 quilómetros através de Israel, que deu permissão para a transferência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O veterano do grupo Four Paws, Amir Khalil, disse à BBC que as jaulas se tornaram pequenas demais para abrigar os animais. Apenas os pássaros foram deixados para trás no zoológico pelo grupo. Dois dos leões salvos serão transferidos para a África do Sul.

O jardim zoológico de Rafah foi inaugurado em 1999. O Four Paws deu o alerta para o sofrimento dos animais no início deste ano, quando a uma leoa foram removidas as garras, com tesouras de jardinagem, para que os visitantes pudessem brincar com ela.

Grupos de defesa dos direitos dos animais condenaram veementemente o proprietário do zoológico, Fathy Jomaa, pelo tratamento dos animais. Quatro crias de leão morreram no zoológico no início deste ano e Jomaa contatou depois o Four Paws para ajudar a mudar as criaturas.

Jomaa culpou o bloqueio israelita do enclave e a economia pobre pelas condições miseráveis do zoológico. "Quando criamos um gato por uma semana ou um mês, sentimo-nos tristes por perdê-lo, mas como será quando, de repente, perdemos animais com os quais vivemos durante 20 anos?", disse à BBC.

Os residentes em Gaza também ficaram tristes ao verem os animais saírem. "O zoológico é o único lugar onde podemos fazer uma pausa", disse Husam Sabawei, habitante local. "Era o único lugar para entreter os nossos filhos."