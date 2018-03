Pub

Madrasta do menino de oito anos confessou o homicídio e, agora, novas informações do auto judicial falam em "expressões vexatórias". Polícia colocou escutas e seguiu os automóveis da família

Ana Julia Quezada confessou o homicídio do enteado, Gabriel Cruz, de oito anos, que estava desaparecido desde 27 de fevereiro, em Almería, Espanha, tendo ficado em prisão preventiva. Agora, no entanto, surgem novas informações, diretamente do auto judicial, que alegam que a confessa homicida terá proferido insultos relativamente à criança enquanto transportava o cadáver da mesma no carro.

O La Vanguardia, que teve acesso ao documento, explica que a polícia pediu ao juiz que dirigia a investigação para colocar microfones e seguir as várias viaturas da família da criança, que eram também usados por Ana Julia. Neste caso, foi a bordo do carro onde foi encontrado o corpo de Gabriel que a madrasta da criança proferiu "expressões vexatórias" contra a vítima. Andou algum tempo às voltas e, depois, dirigiu-se à casa onde vivia com o pai de Gabriel.

O magistrado responsável, embora aceite o que foi narrado por Ana Julia quase na totalidade, não dá credibilidade à parte em que esta diz que asfixiou a criança em legítima defesa porque esta a ameaçou com um machado.

"Macabro plano criminoso"

"Guiada por uma maldade dirigida especialmente a praticar o seu macabro plano criminoso", foi assim que o juiz se referiu à situação, alterando ainda a ordem dos acontecimentos. Ana Julia afirmou que matou o rapaz e depois cavou um buraco para enterrar o corpo, mas o magistrado diz que a investigação aponta para que o buraco tenha sido escavado de forma premeditada. No entanto, o jornal espanhol diz que a Unidade Central Operativa da Guardia Civil não tem elementos que comprovem de forma inequívoca esta última tese.

É ainda referido que "Ana Julia aproveitou um momento em que sabia que ia estar sozinha com o menino, e que a avó não ia conseguir controlar, para o enganar sob a promessa de que o levaria novamente para perto dos primos para brincar, levando-o depois", num ato de "pura crueldade".