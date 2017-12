Pub

Dois homens norte-americanos, amigos há 60 anos, descobriram que são irmãos. Walter Macfarlane e Alan Robinson têm 15 meses de diferença e cresceram ambos em Oahu, no Havai, tendo ficado amigos na escola, no sexto ano. Mais tarde, jogaram ambos futebol na mesma equipa. E tinham algo em comum: Macfarlane não tinha pai e Robinson era adotado. Seis décadas depois, a busca de Macfarlane pelo progenitor conduziu-o ao irmão.

À procura de respostas, Macfarlane inscreveu-se em vários sites com bases de dados de ADN e de procura de familiares. A filha de Macfarlane explicou à televisão local Khon2 que começaram a analisar as correspondências e que encontraram um utilizador interessante, Robi737. Este era o nome de Robinson no mesmo site, já que aquele também procurava respostas sobre a sua família biológica.

Depois de alguns telefonemas, segundo contaram à Khon2, os dois homens perceberam que eram filhos da mesma mãe biológica, contaram à televisão, sem mais pormenores. Os dois revelaram a descoberta aos amigos este Natal. "Este é o melhor presente de Natal que consigo imaginar", diz Robinson.