Americano confessa morte de "carabinieri", quando Itália pensava que tinham sido magrebinos

Mario Cerciello Rega tinha 35 anos, era carabinieri e estava de serviço na madrugada de sexta-feira, em Roma, no primeiro turno após ter regressado de lua-de-mel. Matteo tentou deter duas pessoas num bairro junto ao Vaticano, suspeitas de terem roubado uma mochila, quando acabou por morrer com uma facada.

Na manhã de ontem, as primeiras informações davam conta de que os suspeitos do crime eram magrebinos. As redes sociais inundaram-se de comentários carregados de ódio. O ministro do Interior, Matteo Salvini, exigiu "trabalho forçado para sempre" para os "dois bastardos".

Mario Cierciello Rega regressava ao trabalho depois da lua-de-mel. © DR

A comunicação social italiana informava ainda que os suspeitos tinham sido filmados pelas câmaras de vigilância de rua, e que não iriam escapar, sublinhando que, aparentemente, não eram italianos. O tom em que Salvini comentou a situação fez com que as redes sociais se enchessem de comentários carregados de ódio e xenófobos.

Mas horas mais tarde, um turista norte-americano, Elder Finnegan Lee, jovem e rico, confessava que, afinal, tinha sido ele a matar o carabinieri em Roma, com a ajuda de Christian Gabriel Natale.



Os dois americanos, de 20 anos, encontravam-se hospedados num hotel de luxo e tinham-se dirigido àquela zona para se encontrarem com um traficante e comprarem cocaína. Depois do encontro, os americanos perceberam que aquele lhes tinha vendido pílulas de aspirina, e decidiram vingar-se. Regressaram ao local e roubaram-lhe a mochila. Mais tarde voltam a contactá-lo para lhe devolverem a mochila, marcam um encontro e exigem 100 euros e uma grama de cocaína.

Os jovens americanos suspeitos foram detidos quando se preparavam para abandonar o país.o © DR

O traficante avisa a polícia de que tinha sido roubado e vai ao encontro com dois carabinieri. Os americanos reagem com surpresa e atacam os polícias, matam Mario Cerciello e ferem o seu parceiro. Só depois de as redes sociais estarem incendiadas com comentários pela suspeita de que os dois homens envolvidos no crime seriam magrebinos é que os jovens americanos foram detidos e confessaram serem os autores do homicídio.

Segundo a imprensa italiana a faca usada no crime foi encontrada ao lado das roupas usadas por um dos jovens, que se encontravam também manchadas de sangue, e guardadas no quarto do hotel onde se hospedaram. Os jovens foram detidos quando se preparavam para deixar Roma e voltar aos Estados Unidos.



Os jovens confessaram a morte, mas garantiram não saberem que estavam a lidar com polícias. Só reagindo daquela forma porque acharam que os dois indivíduos eram amigos do traficante.



Os suspeitos encontram-se presos por homicídio agravado e tentativa de extorsão. O funeral do agente decorrerá na segunda-feira.

Entretanto Salvini escreveu no Twitter que os dois jovens deviam ser condenados a prisão perpétua, lembrando que nos EUA até estariam em risco de ser condenados à pena de morte.