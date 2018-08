Ameaça norte-coreana é resposta à pressão dos EUA

Coreia do Norte acusa EUA de os provocar com política de sanções e ameaças militares

Os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul em curso e as declarações recentes do secretário de Estado Mike Pompeo e de John Bolton, conselheiro de segurança de Donald Trump, sobre o modelo de desarmamento a seguir, levaram a uma mudança de agulhas da liderança da Coreia do Norte: cancelou uma reunião intercoreana que devia ter decorrido ontem e pôs em causa a realização do encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump, no dia 12 de junho. "Temos de esperar", reagiu o presidente dos Estados Unidos.

"Se os EUA estão a tentar empurrar-nos para um canto para nos forçar a renunciar de forma unilateral ao nuclear, não estamos interessados nesse diálogo", disse o ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Kim Kye Gwan, citado pela agência oficial KCNA.

"Pyongyang disse claramente muitas vezes que o pré-requisito para a desnuclearização é acabar com a política hostil em relação à Coreia do Norte, às ameaças nucleares e à chantagem dos Estados Unidos", continuou o dirigente norte-coreano. No passado, o regime comunista exigiu a retirada dos 28 500 militares norte-americanos estacionadas no sul, bem como o fim da proteção nuclear a Seul.

"É uma tática diplomática. É a política do precipício para mudar a posição norte-americana", comentou Kim Hyun-wook, da Academia Diplomática da Coreia, à AFP.

No domingo, o secretário de Estado Mike Pompeo afirmou que os Estados Unidos estão prontos a levantar as sanções económicas à Coreia do Norte se se verificar a "completa, verificável e irreversível desnuclearização" daquele país.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kang Kyung-hwa, conversou com o secretário de Estado Pompeo sobre o adiamento das conversações com o Norte. Na reunião iriam ser levadas à discussão formas de avançar para o fim formal da Guerra da Coreia e para a "completa desnuclearização da península". Pompeo assegurou a Kang que Washington vai continuar a preparar a cimeira dos EUA e da Coreia do Norte.

No mesmo sentido falou a secretária de imprensa da Casa Branca. "Ainda estamos esperançados de que a reunião será realizada e caminhamos nessa direção, mas ao mesmo tempo estamos cientes de que poderia ser uma negociação difícil", disse Sarah Sanders à Fox News. "O presidente está pronto para a reunião, caso tenha lugar. Caso contrário, vamos continuar a atual campanha de máxima pressão."

Outra pedra no sapato é John Bolton. O novo conselheiro de Trump defendeu como exemplo a seguir o acordo obtido entre EUA e Reino Unido com a Líbia. Em 2003, Muammar Khadafi renunciou ao programa nuclear. "Uma tentativa sinistra de impor ao nosso digno Estado o destino da Líbia e do Iraque", comentou o ministro norte-coreano, que "não esconde o sentimento de repugnância" perante Bolton. No passado, Pyongyang classificou o embaixador dos EUA na ONU durante a administração Bush de "escória humana" e "sanguessuga".

Singapura à espera do encontro



> Singapura foi a localização escolhida para a reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un. A decisão surpreendeu muitos, mas explica-se: a Cidade-Estado situada na península da Malásia é uma aliada dos EUA, mas mantém relações com a Coreia do Norte desde 1975. Os norte-coreanos têm uma embaixada no centro financeiro. E outro fator importante, tem um nível de segurança exemplar. Ao anunciar Singapura, no dia 10, Trump acabou com um mês de especulação. A zona desmilitarizada entre o Norte e o Sul, a ilha de Jeju (Coreia do Sul), as capitais da China e da Mongólia, ou ainda a Suíça e a Suécia, foram os locais mais falados.