Ambientalistas denunciam matança de golfinhos no Japão

A dois meses da data prevista para o Brexit, sem se saber ainda a forma que ele vai ter, o povo britânico confessa-se farto dos políticos britânicos - sobretudo Theresa May e Jeremy Corbyn -, que dizem falar e agir em nome do povo. O DN falou com seis britânicos, à porta da Câmara dos Comuns, onde nesta terça-feira os deputados do Reino Unido vão passar mais um dia a apresentar, a debater e a votar emendas ao acordo do Brexit.