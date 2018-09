No passado dia 14 de fevereiro, Nikolaus Cruz, de 19 anos, entrou no seu antigo liceu, a Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Florida, armado e começou a disparar. O alarme da escola soou. Os alunos começaram a fugir em todas as direções. Nessa altura, apercebendo-se do que estava a acontecer, a professora de teatro, Melody Herzfeld escondeu 65 alunos no seu escritório durante cerca de duas horas. 17 pessoas, entre alunos e professores, morreram nesse atentado. Mas aqueles que estavam com a professora de teatro sobreviveram.

Ontem à noite, a professora foi homenageada na cerimónia dos prémios Tony, que todos os anos elegem os melhores espetáculos e artistas da Broadway, em Nova Iorque. Recebeu o Prémio de Excelência em Educação Teatral de 2018, que além da distinção para a professora inclui uma bolsa de 10 mil dólares para o curso de teatro da escola.

Depois, um grupo de alunos de Marjory Stoneman subiu palco do Radio City Musical Hall para interpretar o tema Seasons of Love, do popular musical Rent, de Jonathan Larson (1996). Foi um dos momentos mais emocionantes da noite e receberam uma ovação em pé.

Segundo a professora, depois do sucedido, as aulas de teatro, de música e de artes foram também usadas pelos jovens para expressarem a sua tristeza e o medo que sentiram, ajudando-os a ultrapassar a tragédia. Duas alunas, Sawyer Garrity e Andrea Peña, escreveram uma canção muito emotiva, intitulada Shine, que depois os alunos ensaiaram juntos e apresentaram no programa da CNN "Town Hall" apenas duas semanas depois do tiroteio.

A canção acabou por se tornar uma espécie de hino dos sobreviventes e uma homenagem às vítimas do tiroteio da Florida:

"Espero que este prémio recorde toda a gente quão importante é a educação artística para as nossas crianças", disse Melody Herzfeld ao The Guardian. Este foi o seu discurso, no qual ela lembrou que os professores têm um pequeno papel na vida dos alunos mas é um papel muito importante.