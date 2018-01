Pub

Imad al-Alami foi atingido a tiro na cabeça quando inspecionava a própria arma

Um alto responsável do movimento radical islâmico palestiniano Hamas está em estado crítico após ter sido hoje atingido a tiro na cabeça, no que as autoridades disseram ter sido um acidente.

Imad al-Alami, 62 anos e antigo membro da comissão política, a direção coletiva do Hamas, feriu-se acidentalmente "ao inspecionar a sua arma pessoal em casa", disse Fawzi Barhum, porta-voz do Hamas em Gaza, num comunicado.

Alami foi durante decénios uma figura eminente do Hamas, que controla a faixa de Gaza há 10 anos. Israel responsabiliza-o pela planificação de múltiplos atentados.

Após ter vivido no exílio durante mais de 20 anos, voltou ao enclave palestiniano em 2012. A sua casa foi bombardeada por Israel durante a última guerra na faixa de Gaza em 2014.