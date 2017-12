Michael Flynn à saída do tribunal, em Washington. Manifestante tem um cartaz onde se lê "Lock him up" (prendam-no), numa referência à frase que Flynn entoou na convenção republicana em relação a Hillary Clinton ("Lock Her Up")

Ex-conselheiro de Segurança Nacional admite contacto com russos a pedido de um alto responsável da equipa de transição

O ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Michael Flynn, admitiu esta sexta-feira em tribunal ter mentido ao FBI sobre as suas conversas com o ex-embaixador russo em Washington. Mas, o que poderá ser bem pior para o atual inquilino da Casa Branca, admitiu também que foi um "muito alto responsável" da equipa de transição do então presidente eleito que lhe deu ordens para manter contactos diretos com a Rússia. A imprensa norte-americana garante que o alto responsável é Jared Kushner. O presidente dos EUA tem negado qualquer conluio entre a sua equipa e Moscovo.

"Reconheço que as ações que admiti hoje diante do tribunal constituem um grave erro", afirmou Flynn num comunicado. "Declarar-me culpado e concordar em cooperar com o gabinete do procurador especial reflete uma decisão que tomei no melhor interesse da minha família e do nosso país. Aceito totalmente a responsabilidade pelas minhas ações", acrescentou. Flynn é a quarta pessoa a ser acusada pelo procurador especial Robert Mueller, que investiga a alegada interferência russa nas eleições presidenciais.

O nome do "alto responsável" que terá dado as ordens a Flynn não foi ainda revelado oficialmente, mas a CNN, a NBC e o Washington Post indicam que foi o genro do presidente, Jared Kushner. A CNN refere-se a Kushner e à antiga conselheira K.T. McFarland, agora embaixadora em Singapura. A NBC diz mesmo que foi Kushner a dizer ao general para contactar funcionários russos, em dezembro do ano passado, por causa de uma resolução das Nações Unidas sobre Israel. A ABC News, por outro lado, alega que é o próprio Trump.

Flynn aceitou cooperar com a investigação. As conversas com os russos terão versado sobre as sanções económicas impostas pela Administração de Barack Obama a Moscovo e sobre o voto no Conselho de Segurança da ONU, visto como prejudicial para Israel. Flynn mentiu ao FBI quando prestou declarações em janeiro.

Normalmente muito ativo no Twitter, Trump não comentou o caso de Flynn nesta rede social - falou antes da reforma fiscal que quer aprovar, da absolvição de um imigrante ilegal mexicano num julgamento de homicídio ou das "notícias falsas" de que quer afastar o secretário de Estado Rex Tillerson. O presidente ignorou também as perguntas dos jornalistas sobre o tema quando recebeu o primeiro-ministro líbio, Fayez Serraj, e foi cancelada a conferência de imprensa.

A Casa Branca tentou minimizar o papel de ex-general na Administração. "Nada na declaração de culpa ou nas acusações implica outras pessoas que não Flynn", disse o advogado Ty Cobb, lembrando que ele só foi conselheiro de segurança durante 25 dias e que foi afastado por ter mentido sobre este tema ao vice-presidente Mike Pence.