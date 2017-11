Pub

Estudo mostra que clima teve um papel importante na emigração de alemães no século XIX

As alterações climáticas levaram à emigração alemã para a América do Norte no século XIX, conclui um estudo hoje divulgado, que pode clarificar o papel do clima nos movimentos de pessoas em massa.

Investigadores nos Estados Unidos concluíram que o clima teve influência na maioria das principais ondas migratórias do sudoeste da atual Alemanha para a América do Norte durante o século XIX.

"A cadeia de efeitos é claramente visível: condições climáticas precárias levam a baixas colheitas, elevando o preço dos cereais, e à emigração", sustentou o autor-principal do estudo, Rüdiger Glaser, professor na universidade alemã de Friburgo, citado num comunicado da organização União Europeia de Geociências.

O clima tem assumido um papel central nas discussões sobre os fluxos migratórios, uma vez que o aquecimento global poderá levar à migração em massa, aos chamados refugiados climáticos, à medida que o nível do mar sobe e fenómenos extremos como inundações, secas e furacões se tornam mais frequentes.

Segundo o estudo, o clima explica indiretamente, entre 20 e 30 por cento, a emigração do sudoeste da atual Alemanha para a América do Norte no período oitocentista, marcado por invernos gelados e verões frescos, secas e inundações.

A equipa de investigadores analisou estatísticas de emigração oficiais e dados populacionais do século XIX, bem como informação meteorológica e registos de colheitas agrícolas e preços dos cereais, tendo-se debruçado sobre a região que corresponde hoje ao estado alemão Baden-Württemberg, de onde eram a maioria dos emigrantes.

Os autores do trabalho, divulgado na publicação "Clima do passado", editada pela União Europeia de Geociências, começaram por identificar as principais ondas migratórias e depois aferiram em que medida o clima desempenhou um papel na emigração de pessoas para a América do Norte.