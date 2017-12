Pub

Quartel-general das forças navais de ataque e apoio da NATO (STRIKFORNATO), em Oeiras, é parte desse processo de análise e decisão em 2018

A crescente importância militar do Atlântico Norte, associada à ameaça dos submarinos russos, está a levar a NATO a equacionar a criação de um terceiro comando regional de forças conjuntas. Nesse processo, onde já há países a posicionarem-se para o acolher, participa o quartel-general das forças navais de ataque e apoio da Aliança (STRIKFORNATO), em Lisboa.

“Vamos estar envolvidos no próximo ano em exercícios para testar o que procuramos alcançar”, disse ao DN o contra-almirante Paddy McAlpine (ver texto ao lado), que há dias deixou o cargo de segundo comandante da STRIKFORNATO - a estrutura que integra as capacidades navais dos EUA na NATO em caso de conflito ou crise

Sendo a missão da STRIKFORNATO “trazer grandes unidades de marines e forças de porta-aviões norte-americanas através do Atlântico, no próximo ano vamos praticar isso, contribuindo para o debate sobre se haverá ou não necessidade de um terceiro comando de forças [equivalente aos que estão em Nápoles, Itália e Brunssum, na Holanda], o que será ou onde ficará sedeado”, adiantou o oficial general.

Os ministros da Defesa aliados abordaram há dias a reestruturação da NATO, que pode envolver esse comando naval conjunto, outro logístico e mais dois terrestres. O reforço do pessoal na estrutura de comandos em 30%, bem como do seu financiamento em 6%, também está na mesa. A decisão final está agendada para a ministerial de fevereiro de 2018.

Entre as dúvidas em torno da criação desse quartel-general naval está a sua natureza: irá integrar a estrutura de comandos militares da Aliança (onde os custos são pagos pela organização) ou, a exemplo da STRIKFORNATO, fica na estrutura de forças (e é financiada pelos países que o integrem)?

França e Reino Unido são dois dos países interessados em receber o novo comando. No caso da Grã-Bretanha, o ministro da Defesa disse há dias no Parlamento - em resposta a deputados que defendem a sua localização na Escócia - que “a criação de um comando para o Atlântico e a sua localização ainda estão por decidir [mas] fará tudo o que puder para garantir que fique” sedeado em território britânico.

Portugal tem assumido uma posição cautelosa, insistindo na necessidade de a NATO ser realista - leia-se manter uma estrutura de comandos e de forças sustentável e racional, capaz de responder nas várias direções e não só a leste (como se tem verificado nos últimos anos), observaram fontes do Ministério da Defesa ouvidas pelo DN.

Nesse sentido, Lisboa parece privilegiar uma maior ligação entre a estrutura de comandos operacionais e a de forças - na qual está o quartel-general da STRIKFORNATO, que “parece ter margem” para ver reforçadas as suas competências desse comando naval ao nível da segurança das linhas de comunicação marítimas no Atlântico.

Recorde-se que o último terceiro comando de forças conjuntas da NATO esteve instalado em Portugal. O seu fim (2012) resultou da última restruturação da Aliança, que levou à transferência da STRIKFORNATO para Oeiras, assim como da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação.

Mas agora, com o aumento da ameaça russa às linhas de comunicação transatlânticas (leia-se transporte marítimo de tropas, carros de combate, viaturas blindadas, combustíveis, etc.), a organização recolocou o Atlântico Norte no centro das suas atenções militares. E, como disse o porta-voz da NATO há poucas semanas, em Bruxelas, Portugal vai ter “um papel importante” nessa matéria.

Parte desse contributo deverá ser dado via STRIKFORNATO, onde Paddy McAlpine foi substituído há dias pelo também contra-almirante britânico Guy Robinson. Os portugueses são, nesse quartel-general sedeado em Oeiras, o segundo maior contingente (atrás dos norte-americanos) entre os 113 elementos aí destacados.

O português Cavaleiro Ângelo, vice--chefe do Estado-Maior da STRIKFORNATO para a Logística, realçou ao DN que a transferência do quartel-general de Nápoles para Oeiras garantiu-lhe uma “separação da Sexta Esquadra que trouxe outra visibilidade”. Na dependência direta do comandante operacional da NATO na Europa, atuando como comando de forças conjuntas a partir do mar, as novas responsabilidades atribuídas provam-no - como também as de comando e controlo no sistema de defesa marítima antimísseis da Europa.